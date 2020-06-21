Дудчак считает попытки Японии исказить итоги Второй мировой частью инфовойны

Москва, 21 июня. Политолог Александр Дудчак считает претензии японцев на российские территории новым этапом в масштабной информационной войне против России. Он призвал Токио задуматься о проблеме американской оккупации.

Эксперт отметил, что в Японии на протяжении нескольких десятилетий росло поколение, которому внушали, «что они обижены, у них «отняли» территории», хотя эта позиция только Японии. Все эти попытки переписать историю и «присоединить» российскую территорию объясняют необходимость защиты государственных границ на уровне конституции. В поправках в основной закон есть предложение, направленное на защиту целостности суверенитета государства и невозможности отчуждения территорий РФ.

«Россия не под каким видом не может даже обсуждать потери территорий. Конечно, это японцев беспокоит. Они все пытались каким-то образом изменить результаты Второй мировой войны», — отметил эксперт в интервью «Слово и дело».

Он призвал японцев обратить внимание на более важную проблему — американскую оккупацию. На территории Японии расположены базы США, и, как считает политолог, Токио следует подумать, как избавиться «от опеки со стороны старшего американского брата».

Напомним, Япония неоднократно высказывала России претензии по поводу Курильских островов, считая, что они принадлежат ей. Москва в свою очередь заявила, что вопрос принадлежности южных Курил закрыт. Они вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.