Москва, 21 июня. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия «не приобретала Крым», а жители полуострова на референдуме приняли решение войти в состав Российской Федерации.

Как подчеркнул лидер РФ, Крым всегда был российским, а украинский народ остается братским. Он пояснил, что решение о воссоединении с Россией приняло население, которое проживает в Крыму.

«Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия-1».

Это высшая степень проявления демократии, добавил Владимир Путин. По словам главы страны, Россия не ругалась с Украиной, а только разошлась во мнениях с официальной киевской властью.

«Мы не поругались с Украиной. Мы разошлись во взглядах с теми, кто находится у власти там, а украинский народ как был, так и останется нашим братским народом на века», — объяснил президент РФ.

Воссоединение Крыма с Российской Федерацией произошло в 2014 году по итогам референдума. Его результаты показали, что подавляющее число жителей полуострова хотят войти в состав РФ. Голосование было проведено в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. Киев продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией». Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно и обсуждению не подлежит. Глава республики Сергей Аксенов ранее пояснил, что события, которые произошли 26 февраля 2014 года в Симферополе, являются точкой невозвращения Крыма в состав Украины.