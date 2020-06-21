Путин заявил, что чиновникам «неприлично выпячивать напоказ» свое благосостояние

Москва, 21 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что для чиновников неприлично публично демонстрировать свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.

Лидер РФ заметил, что аскетизм, выставляемый напоказ, также не может быть примером для подражания. Своим мнением Владимир Путин поделился в эксклюзивном интервью телеканалу «Россия-1», которое выйдет в ближайшее время.

«Точно, на что нужно ориентироваться, — представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут, должны исходить из того, что сотни тысяч людей в стране живут очень скромно. И для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», — заявил Путин.

В интервью президент России также объяснил, в чем заключается разница между защитой национальных интересов и эгоизмом. С точки зрения лидера страны, защита национальных интересов предполагает поиск взаимоприемлемых решений с партнерами, а эгоизм — это сосредоточение лишь на себе.