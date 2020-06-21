Путин заявил, что политическая система России должна развиваться вместе с обществом

Москва, 21 июня. Политическая система России должна иметь много точек опор, заявил президент РФ Владимир Путин.

По мнению главы государства, политическая система должна опираться на институты. И устойчивость этой системы как раз будет обеспечиваться за счет баланса различных ветвей власти и институтов.

«Она (система) не должна опираться только на главу государства. Она должна развиваться вместе с обществом, вместе с государством. Именно поэтому, кстати говоря, я и предложил совсем недавно поправки в конституцию: жизнь поменялась, она требует определенной реакции», — подчеркнул он в интервью для телеканала «Россия-1».

Путин также напомнил, что окончательное решение о внесении поправок к конституции будут принимать граждане РФ.

«Как люди скажут — так и будет», — пояснил он.

Президент также обратил внимание, что не имеет ввиду, что «кто-то намеренно будет раскачивать нашу политическую систему», но она должна, безусловно, иметь определенные внутренние гарантии самосохранения.

«Нам всем нужно думать на тему о том, чтобы эта система была устойчивой как к внутренним, так и внешним шокам», — заключил российский лидер.

Напомним, внесение изменений в основной закон страны, меняющие систему госуправления в России, были инициированы Путиным в обращении к Федеральному собранию 15 января. В частности, президент предложил закрепить в конституции статус Госсовета, наделить Госдуму правом утверждать всех членов правительства, а не только премьера.