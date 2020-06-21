Таролог рассказал о последних часах жизни Юлии Норкиной

Москва, 21 июня. Таролог Александр Кинжинов, участвовавший в «Битве экстрасенсов», рассказал о последних часах жизни журналистки Юлии Норкиной, которая умерла в начале июня.

Кинжинов опроверг все слухи, которые активно распространялись в Интернете. Он убежден, что супруг журналистки, популярный телеведущий Андрей Норкин не изменял своей жене, и Норкина не кончала жизнь самоубийством.

«Все слухи в Интернете являются ложью», — констатировал таролог.

По его словам, незадолго до смерти Норкину мучала бессонница, которая негативно сказалась на работе сердца. Кинжинов также назвал причину смерти супруги звезды НТВ.

«Все очень просто и прозаично, от чего не менее трагично — у Юли случился инфаркт, остановилось сердце. До этого она практически не спала, очень долго и много что-то печатала», — приводит Popcake слова эксперта.

Юлии Норкиной не стало 5 июня, она умерла на 53-м году жизни. Женщина скончалась из-за инфаркта, однако в Сети стали появляться слухи, что журналистка покончила с собой. Впрочем, эти утверждения были быстро опровергнуты друзьями Норкиной.

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