Манукян предложил ввести уголовную ответственность за призывы к незаконным митингам

Постепенная отмена ограничений, вызванных пандемией COVID-19, не должна сопровождаться попустительством любителям устраивать незаконные акции, в том числе маскируя их под «одиночные пикеты», которые, по сути, таковыми не являются. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал блогер, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты Вадим Манукян.

«Так называемой оппозиции, наверно, кажется, что пандемия закончилась, и можно снова планировать незаконные акции, созывая на них людей, — говорит блогер. — Однако это далеко не так. Да, в Москве и других городах постепенно снимают ограничения. Это знак, что пик заболеваемости пройден. Но коронавирус еще не побежден. Поэтому любые призывы к незаконным митингам в такой ситуации выглядят абсолютно безответственно и просто цинично. До массовых акций, на мой взгляд, еще очень далеко. Любые попытки подвергать сограждан опасности заражения должны строго пресекаться, возможно, за счет ужесточения законодательства в этой области».

Мы же не хотим, как в Америке, где справедливые протесты переросли в погромы и массовые беспорядки со стрельбой и вандализмом, говорит собеседник ФАН.

«У нас в России есть закон, и ему нужно следовать. Согласованные по всем правилам акции возможны, если позволяет эпидемиологическая обстановка. А призывы к несанкционированным митингам, считаю, должны стать уголовно наказуемым деянием, и, думаю, что в этой области пора ужесточать законодательство», — подчеркнул Вадим Манукян.

Напомним, недавно журналист и муниципальный депутат Илья Азар был приговорен к административному аресту за участие в незаконном пикете у здания главка МВД на Петровке в Москве, когда в столице действовал запрет на публичные мероприятия из-за пандемии, вызванной коронавирусом. Азар и еще два человека устроили незаконную акцию в поддержку ранее задержанных основателя и администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и Игоря Худякова. В настоящее время Воронцов и Худяков находятся под арестом по подозрению в уголовных преступлениях.