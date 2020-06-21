Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу автомобилей на газ

Москва, 21 июня. Увеличение доли субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ утвердили в РФ. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.

Изменения касаются одного из приложений к государственной программе «Развитие энергетики». Оно определяет правила предоставления субсидий россиянам и предприятиям среднего и малого бизнеса. Выплаты можно направить на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на газе.

«Государство будет субсидировать больше половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится на сайте правительства.

Согласно государственной программе «Развитие энергетики», предусмотрено «увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года».

«Одновременно ведется работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры. В течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тысячи газовых заправок», — указывается в сообщении.

Генеральный директор розничной сети автомобилей с пробегом Automama Никита Быков ранее рассказал о плюсах и минусах перевода машин с бензина на газ. Он отметил, что перевод машин на газобаллонное оборудование (ГБО) актуален для компаний, которые эксплуатируют коммерческий и грузовой виды транспорта.