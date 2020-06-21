Фельдшера-участника штурма Берлина поздравили с Днем медика. ФАН-ТВ

Тамара Гавриловна Кондрашова начала свой путь военного фельдшера в 1943 году. Белорусский фронт, Воронежско-Харьковская наступательная операция, битвы за освобождение Воронежа, Курска, Белгорода и Харькова, и, в конце концов, штурм Берлина — все это сражения, где Тамара спасала жизни.

Девятого мая 1945 года она оставила свой автограф на стене Рейхстага.

На кителе Тамары Гавриловны закреплены медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» и «За взятие Берлина», а также орден Отечественной войны II степени.

Военнослужащие Центрального военного округа приняли решение поздравить ветерана с Днем медицинского работника. После репетиции парада Победы артисты ансамбля «песни и пляски» провели для Тамары Гавриловны концерт. Торжественным маршем перед ее домом прошли солдаты роты почетного караула.