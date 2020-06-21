Цены на бензин могут резко возрасти с 1 июля

Москва, 21 июня. Цены на бензин в России могут вырасти в июле, считает глава Независимого топливного союза Павел Баженов. Он отметил «фантастическую» ситуацию на топливном рынке страны, связанную с вмешательством регулятора.

С июня цена одной тонны бензина марки Аи-95 повысилась на 9%, обновив свой «исторический максимум». Рост котировок объяснил эксперт.

«Регуляторное вмешательство в очередной раз приводит к фантастической ситуации. Падение цен на нефть приводит к росту цен на бензин», — констатировал Баженов.

Эксперт рассказал, что после падения котировок на нефть, возникла нехватка бензина на внутреннем рынке. Производителям стало выгоднее поставлять топливо на экспорт. Во время самоизоляции дефицит почти не ощущался, зато после начала снятия ограничений спрос на бензин начал расти, превысив в итоге предложение.

Он считает, что рост биржевых котировок приведет к тому, что и на розничном рынке топливо подорожает. Эксперт подчеркнул, что владельцы заправок не смогут иначе при таких условиях, пишет «Царьград».