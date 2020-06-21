Более 180 тысяч московских медиков принимают поздравления с профессиональным праздником

Россия отмечает День медицинского работника — праздник тех, кто посвятил себя благородному делу — спасению жизней и здоровья людей. В этом году 21 июня приобретает особый смысл: несколько месяцев назад врачи, медсестры, фельдшеры, лаборанты первыми вышли на борьбу с новой коронавирусной инфекцией и сделали все возможное для стабилизации ситуации и спасения жизней людей.
Особенно нелегко пришлось медикам в Москве, которая в одночасье стала эпицентром опасной инфекции. Сегодня в столичных больницах и поликлиниках, на подстанциях скорой помощи, в диагностических лабораториях, научных и образовательных организациях продолжают трудиться более 180 тысяч специалистов.
«Жертвуя своим временем, здоровьем, команда московских медиков в очередной раз продемонстрировала высочайший профессионализм, верность своему долгу и самоотверженность. Большое спасибо за ваш самоотверженный труд», — сказал руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.
Для настоящих героев нашего времени НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы подготовил поздравление с профессиональным праздником.
«Месяцы борьбы с пандемией по-настоящему раскрыли ценность профессии медицинского работника, ее неоценимую роль в жизни каждого человека. Еще никогда наше будущее настолько не зависело от опыта, труда и знаний врачей, медицинских сестер, специалистов больниц, поликлиник, скорой медицинской помощи, фельдшеров, лаборантов, санитаров», — добавил Алексей Хрипун.