Доктор Мясников перечислил продукты, снижающие уровень холестерина

Москва, 21 июня. Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, какие продукты способствуют снижению уровня холестерина в крови. Медик заявил, что наиболее эффективными в этих целях являются орехи.

Он рассказал, что 70 грамм орехов снижают холестерин так же, как 10 миллиграмм аторвастатина, который является одним из самых популярных препаратов для снижения данного показателя.

Также с этой задачей прекрасно справляется дикий рис. В его состав входит химический компонент, который можно встретить в составе препаратов для борьбы с повышенным уровнем холестерина. Мясников напомнил, что содержащиеся в рыбе полиненасыщенные жирные кислоты повышают хороший холестерин и понижают плохой.

Кроме того, за счет полифенолов эффективным средством борьбы с высоким уровнем холестерина становится зеленый чай, отметил доктор. Также в список полезных продуктов вошел красный виноград. Его кожица содержит ресвератрол. Данное биологически активное вещество благотворно влияет на стенки сосудов.

Закрывает список чеснок, который достаточно употреблять в день по одной дольке, чтобы контролировать уровень холестерина.

Ранее медики рассказали, что холестерин является важным компонентом в организме, потому что из него синтезируется большое количество гормонов и витаминов. Снизить его уровень в организме можно без лекарственных препаратов.