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Фотография принца Уильяма с детьми очаровала поклонников королевской семьи

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Фотография принца Уильяма с детьми очаровала поклонников королевской семьи

Лондон, 21 июня. Кенсингтонский дворец опубликовал новую официальную фотографию принца Уильяма с детьми. Подарок поклонникам королевской семьи был сделан в преддверии дня рождения старшего сына принцессы Дианы.

В социальных сетях Кенсингтонского дворца появилась фотография, на которой улыбающийся Уильям в окружении своих детей — шестилетнего Джорджа, пятилетней Шарлотты и двухлетнего Луи — сидит на качели на природе. Отмечается, что снимок был сделан супругой 38-летнего принца Кейт Миддлтон.

Сделанная в начале июня фотография восхитила поклонников королевской семьи. В Сети пользователи оставили больше 20 тысяч комментариев с теплыми словами.

«Такая прекрасная семья!» — написал rap.

«Каждый из них выглядит таким счастливым. Принцесса Диана была бы очень счастлива, увидев отношения сына с детьми», — добавила libby.t.bowling.

«Принц Уильям выглядит таким счастливым», — отметила lalamox.

Супруги вместе с детьми последние месяцы находились на самоизоляции в Анмер-Холле. Но уже на прошлой неделе Кейт и Уильям постепенно начали возвращаться к своим королевским обязанностям. Герцогиня Кембриджская посетила садовый центр в Лондоне, а принц — пекарню в Кингс-Линне, где ему подарили преддверии дня рождения торт.Фотография принца Уильяма с детьми очаровала поклонников королевской семьи

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