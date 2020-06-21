Фотография принца Уильяма с детьми очаровала поклонников королевской семьи

Лондон, 21 июня. Кенсингтонский дворец опубликовал новую официальную фотографию принца Уильяма с детьми. Подарок поклонникам королевской семьи был сделан в преддверии дня рождения старшего сына принцессы Дианы.

В социальных сетях Кенсингтонского дворца появилась фотография, на которой улыбающийся Уильям в окружении своих детей — шестилетнего Джорджа, пятилетней Шарлотты и двухлетнего Луи — сидит на качели на природе. Отмечается, что снимок был сделан супругой 38-летнего принца Кейт Миддлтон.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share a new picture of The Duke with Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis ahead of The Duke’s birthday tomorrow.



The picture was taken earlier this month by The Duchess. pic.twitter.com/maFAGS4bTe — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 20, 2020

Сделанная в начале июня фотография восхитила поклонников королевской семьи. В Сети пользователи оставили больше 20 тысяч комментариев с теплыми словами.

«Такая прекрасная семья!» — написал rap.

«Каждый из них выглядит таким счастливым. Принцесса Диана была бы очень счастлива, увидев отношения сына с детьми», — добавила libby.t.bowling.

«Принц Уильям выглядит таким счастливым», — отметила lalamox.

Супруги вместе с детьми последние месяцы находились на самоизоляции в Анмер-Холле. Но уже на прошлой неделе Кейт и Уильям постепенно начали возвращаться к своим королевским обязанностям. Герцогиня Кембриджская посетила садовый центр в Лондоне, а принц — пекарню в Кингс-Линне, где ему подарили преддверии дня рождения торт.