Фотография принца Уильяма с детьми очаровала поклонников королевской семьи

Лондон, 21 июня. Кенсингтонский дворец опубликовал новую официальную фотографию принца Уильяма с детьми. Подарок поклонникам королевской семьи был сделан в преддверии дня рождения старшего сына принцессы Дианы.

В социальных сетях Кенсингтонского дворца появилась фотография, на которой улыбающийся Уильям в окружении своих детей — шестилетнего Джорджа, пятилетней Шарлотты и двухлетнего Луи — сидит на качели на природе. Отмечается, что снимок был сделан супругой 38-летнего принца Кейт Миддлтон.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share a new picture of The Duke with Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis ahead of The Duke’s birthday tomorrow.



The picture was taken earlier this month by The Duchess. pic.twitter.com/maFAGS4bTe