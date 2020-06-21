Новый автомобиль дистанционного разминирования «Гвидон» разрабатывают в России

Москва, 21 июня. Новую версию автомобиля дистанционного разминирования (МДР) «Листва» разрабатывают в России. Об этом сообщили в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Автор программы сообщил, что разработкой МДР модернизированной «Листвы», которая получила название «Гвидон», занимаются в 12-м центральном научно-исследовательском институте Минобороны РФ.

«В институте нам показывают новую версию «Листвы» — автомобиль «Гвидон», — сказали в программе.

По словам младшего научного сотрудника 12-го ЦНИИ Минобороны Андрея Барабанова, у новой техники будет двухосная мобильная база. Кроме того, он заметил, что мощность «Гвидона» будет выше, чем у «Листвы».

Машина дистанционного разминирования «Листва» разработана КПЗ «Каскад», входящим в «Росэлектронику». Она построена на базе бронекорпуса СБА-60-К2 «Булат» и предназначена для обеспечения безопасности передвижения российских подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс». МДР «Листва» для предотвращения несанкционированного подрыва при ручном разминировании радиоуправляемых взрывных устройств использует выносную и стационарную аппаратуру радиоэлектронного подавления с радиусом действия до 70 метров.

МДР «Листва» также может обезвреживать мины с электронной системой подрыва путем выведения из строя их электронной начинки мощным импульсным СВЧ-излучением.