Мишустин распорядился распределить 11,4 тыс. дополнительных мест для бюджетников в вузах

Москва, 21 июня. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тыс. дополнительных бюджетных мест в вузах.

«Приоритет будет у учебных заведений в регионах», — сообщили в пресс-службе кабмина.

Напомним, в этом году из-за эпидемии коронавируса Единый государственный экзамен будут сдавать только выпускники, которые будут поступать в высшие учебные заведения. ЕГЭ стартует 29 июня, пишет РИА56. Пункты сдачи будут оснащены средствами индивидуальной защиты, а на входе у организаторов и экзаменующихся будут измерять температуру.

О том, как будет проходить обучение в вузах в новом учебном году, пока не известно (с марта оно проходило в дистанционном формате). В начале июня вице-премьер Татьяна Голикова на заседании правления Российского Союза ректоров заявила, что вузам стоит готовиться к продолжению дистанционного обучения. По ее словам, сейчас пока сложно сказать, какая эпидемиологическая ситуация будет в стране осенью.