Солист Uma2rman Кристовский показал свой дом после ограбления

Химки, 21 июня. Солист российской группы Uma2rman Владимир Кристовский стал жертвой воров-домушников. Музыкант даже записал на видео последствия визита непрошенных гостей в его коттедж в поселке Эдем.

В момент совершения преступления музыкант отдыхал с семьей на даче. По словам пострадавшего, злоумышленники знали, где стоит сейф. Они сломали окно на первом этаже и сразу поднялись на третий. Вот только вместо денег и драгоценностей там хранилось оружие.

Примечательно, что сам Кристовский даже немного «подготовился к возможному визиту воров, написав им послание.

«Дорогие воры, в этом сейфе нет ни денег, ни драгоценностей! Не тратьте зря время», — так креативно музыкант предупредил преступников.

Оружие, как оказалось, воров не интересовало, зато они смогли найти драгоценности жены музыканта. Певец считает, что позднее злоумышленников мог спугнуть знакомый семьи, который подъехал к дому, пишет «Вечерняя Москва».