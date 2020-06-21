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ФК «Краснодар» готов перенести матч с «Динамо»

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ФК «Краснодар» готов перенести матч с «Динамо»

Москва, 21 июня. Футбольный клуб «Краснодар» согласился на перенос матча со столичным «Динамо» с 21 июня на другой день. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в клубах.

После перерыва в чемпионате, который был объявлен из-за пандемии коронавирусной инфекции, «Динамо» и «Краснодар» должны были выйти на поле 21 июня. Однако накануне полузащитник москвичей Шарль Каборе и нападающий Клинтон Нжи получили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию.

На своей странице в Twitter ФК «Краснодар» сообщил, что статус игры и точная дата проведения встречи станут известны 21 июня около 13.00 (по московскому времени).

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