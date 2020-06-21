Эксперт Антонов не поверил подробностям «нового свидетеля» в деле о крушении MH17

Москва, 21 июня. Свидетель, который внезапно появился и стал рассказывать подробности расследования по делу о крушении малайзийского «Боинга» MH17, может быть «засланным казачком». Так прокомментировал публикацию одного из СМИ Нидерландов независимый технический эксперт Юрий Антипов.

Он полагает, что пресса процитировала слова человека, который на самом деле не является никаким свидетелем. И уж тем более свидетель не может знать о деталях расследования катастрофы на востоке Украины.

«Но мне хочется сразу уточнить, свидетелем чего является этот ушной ездун? Он видел своими глазами крушение МН17? Нет. Сидя на диване в Москве, даже зоркий орел этого не увидит. А уж куда до этого подслеповатому попугаю. Он был в той местности и собирал обломки? И опять нет», — прокомментировал эксперт появление свидетеля.

Эксперт удивлен, что неожиданный свидетель в курсе, какие факты следователи приобщили к делу, на что обращали внимание. Антонов напомнил, что при расследовании у очевидцев что-то спрашивают или уточняют. Следователи не рассказывают свидетелям о ходе дела, о результатах экспертиз, пишет «Царьград».

Напомним, что самолет разбился на территории ДНР в 2014 году, все находившиеся на борту 298 человек погибли. Международная следственная группа (JIT) голословно обвинила в произошедшем Россию, заявив о том, что самолет был сбит ЗРК «Бук». Правда, доказательств этого эксперты не предоставили. Позднее, согласно документам нидерландской спецслужбы, выяснилось, что никаких «зениток» в том районе не было.