Эксперт из США «рассекретил» принцип работы российского лазерного комплекса «Пересвет»

Вашингтон, 21 июня. Американский военный аналитик Барт Хендрикс «рассекретил» особенности российского супероружия. Речь идет о лазерном комплексе «Пересвет». Статью Хендрикса опубликовало издание The Space Review.

«Пересвет» был анонсирован президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году. Он не вдавался в детали этого вида оружия, заметив только, что «наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере обеспечения своей безопасности».

Глава государства также отметил, что Москве хорошо известно о том, что ряд государств работают над созданием перспективного оружия на новых физических принципах.

«Есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди, во всяком случае там, где нужнее всего», — подчеркнул Путин.

1 декабря того же года «Пересветы» заступили на опытно-боевое дежурство в частях Вооруженных сил России. Информация о комплексах по большей части засекречена и ожидаемо вызвала большой интерес у западных экспертов. По прошествии двух лет это внимание не ослабевает, и статья Хендрикса стала тому подтверждением.

В своем материале он, ссылаясь на открытые источники в Сети и спутниковые снимки, пишет, что «Пересвет» предназначен для засвечивания, а не ослепления спутников противников, отслеживающих позиции российских межконтинентальных баллистических ракет.

По словам Хендрикса, из-за засвечивания оптические и электронно-оптические устройства теряют возможности обнаруживать МБР. Это работает следующим образом: «Пересвет» наполняет их светом, который гораздо ярче того, который они пытаются отобразить. В итоге «ослепление» наносит непоправимый урон таким системам.

При этом он не смог назвать тип лазера, которым оснащен «Пересвет», но предположил, что это может быть лазер с ядерной накачкой и кислородно-йодный лазер на фотодиссоциации с йодной взрывной накачкой.

В заключение Хендрикс добавил, что сейчас Россия может работать над еще двумя системами лазерного оружия (воздушного базирования и противоспутниковым лазером на Кавказе).