Путин объяснил разницу между эгоизмом и защитой национальных интересов

Москва, 21 июня. Президент России Владимир Путин объяснил, в чем заключается разница между защитой национальных интересов и эгоизмом.

По словам лидера РФ, защита национальных интересов предполагает поиск взаимоприемлемых решений с партнерами, а эгоизм — это сосредоточение лишь на себе. Своим мнением Владимир Путин поделился в интервью, которое в ближайшее время выйдет на телеканале «Россия-1».

«Эгоизм — это сосредоточение только на себе, а защита национальных интересов в том числе предполагает поиск взаимоприемлемых решений с нашими партнерами», — пояснил российский президент.

Он также добавил, что в истории был период, когда Россия «не смела заявить о своих национальных интересах». Это, по словам Путина, очень грустный факт. С его точки зрения, нет ничего необычного в том, что страна начала это делать в начале 2000-х годов.

«Просто далеко не все страны имеют такую привилегию — бороться за свои интересы», — объяснил Путин.

В интервью он также рассказал, чем любит заниматься в свободное время. По словам главы российского государства, он не прочь послушать музыку, почитать или посвятить свободное от работы время спорту.