Путин объяснил, почему публично не отчитывает подчиненных

Москва, 21 июня. Лидер России Владимир Путин рассказал о своем подходе в руководстве людьми. Президент уверен, что жесткость в этом деле — не главное.

Глава государства подчеркнул, что придерживается принципа: чем выше должность человека, тем аккуратнее он должен общаться с подчиненными.

Путин убежден, что при руководстве людьми первостепенным является последовательность в принятии решений, а не внешняя жесткость. Он отметил, что ему не нравится публично отчитывать кого-либо, поэтому он и не практикует такое.

Иная ситуация за закрытыми дверями. Путин признался, что без камер и журналистов он может и жестко поговорить с подчиненными.

Российский лидер заверил с гордостью, что никогда не обзывал, не оскорблял и не унижал людей.