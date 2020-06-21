Лекарством от COVID-19 стали антитела в плазме лошадей. ФАН-ТВ

Аргентинские ученые разработали сыворотку, предотвращающую проникновение вируса COVID -19 в тело человека. Необходимые для нее антитела были обнаружены в плазме лошадей.

Эти животные были выбраны по причине приспособленности их иммунной системы к этому заболеванию:

«Лошади обладают очень высоким потенциалом реагирования, и, с другой стороны, из-за их большого объема и размера в течение одной недели можно изъять до 20 литров плазмы с одной лошади», — рассказал Фернандо Голдблаум, научный руководитель биотехнической компании Inmunova.

Сыворотка, разрабатываемая научной группой из Буэнос-Айреса, предназначена для пациентов, находящихся на ранних стадиях заболевания. Кроме того, ее способность предупреждать проникновение COVID-19 в организм человека может говорить о наличии у разработки вакцинных свойств.

Напомним, что ни одной вакцины от COVID-19 с подтвержденной эффективностью до сих пор не создано, хотя лабораторные исследования и испытания ведутся сразу в нескольких странах, в том числе в США, Австралии и ряде европейских государств, включая Россию.