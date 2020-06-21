В Госдуме ответили на украинский план «дострелить» ракетами до Крыма и кораблей РФ

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отреагировал на заявление украинского военного эксперта, что имеющаяся у Киева новая крылатая ракета «Нептун» якобы «может дотянуться» до российских кораблей в Новороссийске и до Крыма. Этим эффектным пассажем отметился военный эксперт Михаил Жирохов в статье для украинского издания «Деловая столица». Материал называется так:

«Дострелить до Новороссийска. Почему Украине срочно нужны ЗРК прикрытия для «Нептунов».

На фоне того, что недавно Украина была признана партнером расширенных возможностей НАТО, к подобного рода пробным камням, закидываемым не официальными политиками, а якобы «независимыми» экспертами, нужно относиться достаточно серьезно. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«К такого рода заявлениям всегда нужно относиться внимательно. На всякий случай, — говорит Шерин. — Тут, правда, успокаивает, что, когда нацистская Германия планировала нападение на Советский Союз, она всячески это отрицала. Обычно государства, которые что-то такое планируют, либо обозначают свои притязания в виде ультиматумов на уровне официальных лиц, либо врут».

Поэтому, скорее всего, это просто прощупывание почвы, по крайней мере, пока, считает Шерин.

«Что касается расплодившихся на Украине экспертов, которые делают такие «прогнозы», это еще один знак, что их страна находится в переходном периоде: от независимого государства к государству колониальному. Сегодня Украина — это вассал США. И, естественно, в Вашингтоне никто не собирается всерьез рассматривать конфликт с Российской Федерацией. Конечно, мы можем долго говорить, что у нас есть системы ПВО, что мы можем сбивать все, что летает, можем говорить о нанесении ответного удара, но не вижу в этом смысла. Серьезно отвечая на глупости этого «эксперта», мы спустимся на уровень полемик подростков, которые сидят с пивом в песочнице и бравируют перед одноклассницами».

Это значит, порадовать «вашингтонский обком», а этого делать не надо, говорит собеседник ФАН.

«Думаю, американцы просто потешаются: дескать, как их подопечные могут огрызаться и лаять на Россию. За это американцы их могут за ушком почесать, прикормить, как дрессированных собачек. Когда надо немножко пораздражать Россию, для этого используются страны Прибалтики, Восточной Европы, вот к ним и Украина присоединилась. Эти шавки пытаются не укусить реально — этого они не могут, им Россия просто зубы повыбивает, а так — полаять в нашу сторону. Дескать, могут и то, и это со своими «Нептунами» и всем остальным. Но по факту — это пустая болтовня, на которую всерьез на государственном уровне пока можно не реагировать», — резюмировал Александр Шерин.

В материале «Дострелить до Новороссийска» утверждается, что новая украинская крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 «Нептун» «может дотянуться» с побережья Азовского моря до российских кораблей в районе Новороссийска, а также в перспективе дает возможность киевской «военной машине» поражать цели вокруг Крыма. В статье также говорится, что украинский «Нептун» якобы имеет преимущества перед своим российским аналогом Х-35.

Единственное, что может помешать украинской «военной машине» осуществить все эти «великие планы», это тяжелая экономическая ситуация в стране, которая продолжает только ухудшаться, считает эксперт.

«Но в любом случае, появление на вооружении комплексов «Нептун» позволит нашему военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях», — воинственно заключает Жирохов.

Крылатая ракета Р-360 «Нептун», с массой в 870 килограммов, может нести боеголовку весом в 150 кг. Дальность пуска — до 280 километров, скорость — около 900 км/час, высота полета над водой — 3—10 метров. Один комплекс может одновременно запускать до 24 ракет.

Как неоднократно отмечали российские военные эксперты, «Нептун» — это слегка доработанная версия старых советских ракет, и украинские ЗРК не идут ни в какое сравнение с современным российским оружием примерно того же класса.

Напомним, недавно НАТО признала Украину партнером расширенных возможностей. Хотя этот статус не приближает Киев к вступлению в Североатлантический альянс, это показывает вектор украинской политики, считают в Москве. В России смычка Украина—НАТО вызывает серьезную озабоченность.