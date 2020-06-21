Путин рассказал, как любит проводить свободное время

Москва, 21 июня. Президент России Владимир Путин рассказал, чем любит заниматься в свободное время.

По словам главы российского государства, он не прочь послушать музыку или почитать. Также Владимир Путин в интервью, которое покажут на телеканале «Россия-1», рассказал, что активно занимается спортом.

«Спорт или почитать, или музыку послушать», — ответил Путин на вопрос о том, как он любит проводить свободное от работы время.

Во время прямой линии в прошлом году российский президент сообщил, сколько времени он проводит в воздухе. По подсчетам, Путин провел в перелетах с 2012 года несколько месяцев. Несколько лет назад в одном из интервью Владимир Путин рассказал, что ежедневно тратит на занятия спортом более двух часов. Лидер России занимается в зале, плавает в бассейне и иногда выходит на татами, если у него есть спарринг-партнеры​​​.