Сирия, 21 июня. Минздрав Сирии сообщил о закрытии въезда и выезда из города Джейдет аль-Фадиль в Эль-Кунейтре. Взрыв в городе Африн привел к ранению не менее пяти человек. Протурецкий боевик был застрелен неизвестным в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: находится под подозрением в убийстве курдского боевика в южной части Хасаки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ): обвиняется в убийстве протурецкого боевика в городе Идлиб; занимается хищением труб на северо-западе Хамы.

Курдские вооруженные бандгруппы: подозреваются в минировании автомобиля в городе Африн на северо-западе Алеппо.

Провинция Алеппо

Появилась информация о взрыве в городе Африн на северо-западе Алеппо. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (archer83able), произошла детонация заминированного автомобиля, припаркованного у одного из опорных пунктов группировки «Сирийская национальная армия», подконтрольной Турции. По данным Telegram-канала (rybar), в результате взрыва ранения получили по меньшей мере пять человек. Пока неизвестно, принадлежали ли они к числу протурецких боевиков или являлись местными жителями. В минировании транспортного средства подозреваются курдские боевики из состава формирования «Силы освобождения Африна», которые осуществляют подпольную деятельность в зонах контроля союзников Турции.

Провинция Идлиб

В одном из районов административного центра провинции произошло убийство члена формирования «Свободная армия Идлиба», связанного с протурецкой «Сирийской национальной армией». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что боевик, прибывший из южного района провинции Джебель аз-Завия, был застрелен неизвестным. Предполагается, что ответственность за его убийство лежит на террористах запрещенной в РФ группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», в оккупации которых находится Идлиб. Более подробная информация о случившемся в настоящий момент выясняется.

Провинция Хама

Информационный портал SOHR сообщает о том, что боевики сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1*** террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» имеют отношение к хищению металлических труб в долине Аль-Габ на северо-западе региона. Чтобы добраться до водопровода, террористы задействовали грузовики и экскаваторы. Отмечается, что боевики надеются продать трубы в качестве металлолома. Кроме того, некоторые из украденных деталей служат для строительства заграждений на шоссе М-4, по которому пролегает маршрут совместного патрулирования Турции и РФ. Напомним, ХТШ отказалась признать российско-турецкие договоренности, в рамках которых в Идлибской зоне деэскалации был введен режим прекращения огня.

Провинция Хасака

В южной части провинции произошло убийство одного из курдских боевиков. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (SOHEB2019), один из членов Отрядов народной самообороны (YPG) был застрелен неподалеку от поселения Аль-Атала. Предполагаемыми организаторами налета считаются террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе так называемых спящих ячеек. Тем не менее подконтрольные группировке медиаресурсы пока не заявляли о причастности джихадистов к произошедшему.

Провинция Эль-Кунейтра

Министерство здравоохранения Сирии сообщило о введении временного запрета на въезд и выезд из города Джейдет аль-Фадиль, у нескольких жителей которого была выявлена коронавирусная инфекция. Подобные меры были приняты, чтобы предотвратить вспышку заболевания в населенном пункте, а также минимизировать риски дальнейшего распространения инфекции. Напомним, накануне сообщалось об 11 новых случаях заражения COVID-19, в результате чего общее число инфицированных в стране достигло 198.

1 Организация запрещена на территории РФ.