Британских школьников попросили написать сочинение о собственных похоронах

Москва, 21 июня. Преподаватели британской школы при церкви Святого Павла задали восьмиклассникам написать сочинение на тему собственных похорон. Об этом пишет The Sun.

Учебное заведение находится в британском городе Лестер. Воспитанники школы получили по почте анкету, в которой были вопросы, касающиеся траурной церемонии. Детям предлагали рассказать, какие цветы они хотели бы видеть на своей могиле, а также подобрать музыку, которая будет звучать во время церемонии прощания.

Также восьмиклассникам предложили разработать дизайн гроба, в котором они хотели бы быть погребенными. Более того, анкета предполагала ответ на вопрос, какой из способов предпочли бы дети — кремацию или традиционное погребение.

Родители восьмиклассников были возмущены таким циничным заданием. Одна из матерей подчеркнула, что подобные опросники выглядит особенно жестоко на фоне пандемии коронавируса, когда по всему миру ежедневного погибают тысячи людей. Некоторые посетовали на то, что подобное задание может нанести психологическую травму ребенку, который недавно потерял кого-то из своих близких.

Стоит отметить, что позже учебное заведение в Лестере принесло свои извинения за анкету, которая была отправлена детям по ошибке.