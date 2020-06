Карантин, соцсети, безработица: чем закончилась борьба с коронавирусом в Иордании

Telegram-канал «Очень Ближний Восток» рассказывает об уникальном опыте Иордании в борьбе с коронавирусом, неожиданных эффектах карантина и опасных последствиях коронавируса для королевства.

Иордания может казаться отечественному наблюдателю страной второстепенной на Ближнем Востоке — и это большая ошибка, поскольку королевство имеет огромное региональное значение, а его внутренняя стабильность остается важным фактором удержания относительного баланса и безопасности в регионе.

5 мая 2020 года Иордания победила коронавирус — примерно такие заявления звучали в местных СМИ, поскольку на тот момент уже несколько дней не было выявлено новых случаев заражения. Страна ликовала: было объявлено, что с 10 мая королевство полностью возвращается к обычному образу жизни (за исключением границ, которые остаются закрытыми). На тот момент в Иордании было зафиксировано 465 случаев заражения — выздоровели 370 человек, скончалось девять, а на поправку идут 86.

Но у вируса были свои планы.

Статистика спустя два месяца: 1015 случай заражения, 697 выздоровели, а число умерших по-прежнему составляет девять человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Иордании был выявлен 2 марта. 14 марта королевство обрубило сухопутное и морское сообщение, закрыло школы, запретило любые массовые мероприятия, — хотя на тот момент был лишь один выявленный случай заболевания.

Решение было принято в связи с очень быстрым распространением вируса в соседних странах — в первую очередь в Саудовской Аравии. Начиная с 15 марта возвращающихся на родину иорданцев стали отправлять на двухнедельный карантин в отели на побережье Мертвого моря — что стало причиной легкой зависти и шуток в соцсетях. Провести две недели в пятизвездочном отеле на курорте — роскошь, недоступная большинству иорданцев.

In Jordan they put all the people coming from airports in quarantine in 5 and 4 stars hotels in Amman, Dead sea and Aqaba.. food, medications are free and well supplied .. a small poor country with no resources is doing everything to protect their people .. so stay at home!! https://t.co/F8tjovZNAi