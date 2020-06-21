Мода на протесты: почему события в США вызвали возмущения в Европе? Николай Стариков. ФАН-ТВ

Гостем писателя и общественного деятеля Николая Старикова в новом выпуске программы «По-Стариковски» стал директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

США захлестнула волна протестов в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда, те же настроения подхватили в Лондоне, Брюсселе и Франции, но что нужно протестующим из других стран? Почему они решили присоединиться к Америке?

По словам Дмитрия Егорченкова, мода на протесты началась не с убийства Флойда. Последние несколько лет западные страны находятся в состоянии смыслового кризиса, люди не отдают себе экзистенциальный отчет многих действий, которые совершают. Вопрос «а зачем?» так и остается без ответа.

Отказавшись от традиционных устоев, европейцы так и не обрели смысл для новых. Ситуация с коронавирусом лишь усугубила ситуацию, особенно для тех, кто жил ради работы, которой лишился в последствии.

Возможен ли подобный сценарий в России, какой должна быть реакция правительства и полиции? Собеседникам удалось получить ответы на эти и другие вопросы.