Путин предупредил о последствиях заявлений Зеленского о Второй мировой войне

Москва, 21 июня. Заявления Владимира Зеленского о том, что СССР якобы наравне с Германией виновен в развязывании Второй Мировой войны могут негативно сказаться на отношениях России и Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича, ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны», — добавил Путин в интервью на телеканале «Россия-1».

Напомним, с обвинениями в адрес Советского Союза Зеленский выступил во время своей рабочей поездки в Польшу в январе этого года. Польша и польский народ, по словам президента Украины, первыми ощутили на себе «сговор тоталитарных режимов», что и привело к началу войны.

Впоследствии глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в развязывании Второй мировой войны и геноциде виновна только фашистская Германия.

«Кто ставит это (вину Германии) под сомнение и приписывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость по отношению к жертвам. Тот, кто пытается превратить историю в инструмент — раскалывает Европу», — подчеркнул он.

19 июня Путин опубликовал статью о Второй мировой войне, призвав страны мира сохранять историческую правду о событиях тех лет, и обсуждать прошлое непредвзято.