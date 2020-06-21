Обеспокоенные враждой в Европе поляки считают себя «разменной монетой» США

Варшава, 21 июня. Ни одна страна в Европе не платит США так много, как Польша, при этом никаких технологий от Вашингтона Варшава не получает, констатировал польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью изданию Do Rzeczy.

Он отметил, что поляки действительно добиваются присутствия американских сил на своей территории, впрочем, войска США уже есть в Польше. При этом Скшипчак убежден, что в плане безопасности не имеет значения, больше или меньше военных будет в Польше. Эти разговоры он считает пустой демагогией.

По мнению польского генерала, американский лидер Дональд Трамп сеет в Европе раздоры, и может сложиться ужасающая ситуация, если спровоцированная главой Белого дома вражда усугубится.

«Со стороны это выглядит так: Трамп забирает у немцев и отдает полякам. Однако НАТО от этого страдает, поэтому нам не следует поддерживать риторику «передачи» военных из Германии», — объяснил польский военный.

Он считает Трампа слабым политиком, но при этом отличным бизнесменом, и как раз в общении с Польшей президент Соединенных Штатов действует как предприниматель.

«Трамп договаривается с [президентом России Владимиром] Путиным, а у нас с Россией отношения плохие. Поддерживая Трампа, мы поддерживаем американский бизнес, никогда раньше мы не давали американской промышленности столько денег, сколько даем сейчас», — сказал Скшипчак.

В то же время польская промышленность никак не развивается, хотя такие возможности у Варшавы были, отметил эксперт. По его словам, поляки платят огромные деньги американцам, но никакой выгоды от этого нет.

Польские пользователи поблагодарили генерала за честный ответ и боятся, что Варшава стала для американского государства «разменной монетой».