При стрельбе в Миннеаполисе пострадали не менее 10 человек

Миннеаполис, 21 июня. Порядка 10 человек пострадали при стрельбе в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота). Об этом говорится в сообщении местной полиции в соцсети Twitter.

Всех получивших ранения незамедлительно госпитализировали. По предварительным данным, у пострадавших ранения различной степени тяжести. Информация об обстоятельствах случившегося выясняется. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

** SHOOTING UPDATE **

10 people at area hospitals suffering from gunshot wounds. All are alive with various severity levels of injuries.