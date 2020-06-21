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При стрельбе в Миннеаполисе пострадали не менее 10 человек

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При стрельбе в Миннеаполисе пострадали не менее 10 человек

Миннеаполис, 21 июня. Порядка 10 человек пострадали при стрельбе в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота). Об этом говорится в сообщении местной полиции в соцсети Twitter.

Всех получивших ранения незамедлительно госпитализировали. По предварительным данным, у пострадавших ранения различной степени тяжести. Информация об обстоятельствах случившегося выясняется. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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