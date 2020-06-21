Карасев пообещал Киеву массовое бегство украинцев из страны

Киев, 21 июня. Граждане Украины скоро массово побегут из страны на фоне всеобщей нищеты и нового карантина. Украинский политолог Вадим Карасев объяснил, почему поток мигрантов хлынет в Европу.

Эксперт считает, что европейские страны примут украинцев, но будут их тщательно проверять. Карасев подчеркнул, что на родине граждан Украины пугают новым карантином, а Европа, можно сказать, справилась с пандемией.

К бегству украинцев подтолкнет и ухудшившаяся экономическая ситуация на родине — у людей попросту нет денег.

«У населения нет денег, если бы у нас экономика работала, сфера услуг чуть начала вздыхать, но посмотрите, сколько банкротств в сфере услуг, ресторанов, салонов и так далее. Пройдите по центру Киева, сколько закрыто торговых точек, которые раньше работали, а денег в стране и дальше не будет», — прокомментировал ситуацию Карасев.

Добавим, что ранее об ухудшении экономического положения Украины говорил экономический эксперт Виктор Скаршевский. Он отмечал, что стране нечем гасить внешние займы, однако Киев продолжает брать в долг. Эксперт предположил, что при таком подходе властей не стоит ожидать развития государства, а вот дальнейшее обнищание Украины он считает абсолютно реальным.