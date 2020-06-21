Украинская сеть пекарен «Львовские круассаны» отказалась от меню на русском языке

Киев, 21 июня. Украинская сеть пекарен «Львовские круассаны» отказались обслуживать посетителей на русском языке. Официальное заявление об этом появилось на странице компании в Facebook.

Там же было опубликовано фото терминалов самообслуживания для посетителей. Их установили для возможности бесконтактного заказ в условиях эпидемии COVID-19.

Представители сети пояснили, что по умолчанию программное обеспечение таких терминалов прописано для пользования не только на украинском, английском и польском, но и на русском языке.

«К сожалению, изменить настройки за один-два дня мы физически не могли. Хоть и решили, что русского языка в наших заведениях не будет», — подчеркивается в заявлении в Facebook.

Тут же сотрудники отметили, что это принципиальная позиция «Львовских круассанов» на всей территории Украины, а не только в Львове.

В комментариях посетители пекарен пожаловались, что несмотря на эти заявления, они сталкивались с обслуживанием на русском в заведении в Киеве. В ответ представители сети пообещали донести эту информацию до руководства.

О том, что персонал «прекрасно переходит на русский» сообщил и другой пользователь Руслан Болдырев. Ему объяснили, что по стандартам сети, кассир должен общаться только на украинском языке, но при необходимости может обслужить гостя на его языке.

Были и те, кого эти языковые правила оскорбили.

«Не скажу за всю Одессу, поэтому скажу лично за себя и свое окружение. Раз вы делаете вид, что нас, русскоговорящих, не существует в Украине, то вы для нас также больше не существуете. Раньше ходили с семьей, но теперь ни ногой. Уверен, что многие одесситы поступят аналогичным способом! Удачи в обслуживании поляков! Их же на Украине «гораздо больше», чем русскоговорящих», — написал Влад Иткис.

Андрей Кузнецов решил уточнить, значит ли это объявление, что русского языка нет только в меню терминалов самообслуживания.

«То есть если я обращусь на русском языке, меня не обслужат?» — поинтересовался он.

В ответ сотрудники объяснили, что он понял неправильно, и кассир может обслуживать гостей на русском языке, хотя в меню его нет.

Особенно патриотично настроенные граждане горячо благодарили пекарню за такую языковую позицию.

«Если не будет русского, я буду ходить к вам. Иначе это только антиреклама. Я не за то шесть лет жизни отдал войне за Украину, чтобы потом мне в спину втыкали «русский мир», — написал по всей видимости экс-участник АТО

Еще одна подписчица Татьяна Шитая заявила, что такая позиция пекарни немного однобокая.

«Если вы так болеете за украинский язык, то в терминалах можно оставить только украинский язык! К чему оставлять польский?? Такими темпами, через год, придется бороться не с русификацией, а с «опольженней». Особенно учитывая количество украинцев в Польше на заработках», — заметила она.

Однако этот комментарий сотрудники «Львовских круассанов» оставили без внимания.