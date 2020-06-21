Пугачева шокировала поклонников новым фото с онкобольным Юдашкиным

Москва, 21 июня. Королева отечественной эстрады Алла Пугачева опубликовала свежее фото со своим другом модельером Валентином Юдашкиным, который борется со страшным недугом — онкологическим заболеванием .

71-летняя певица радуется окончанию режима самоизоляции, теперь она может провести время с друзьями без страха подхватить инфекцию. Одним из первых с примадонной увиделся Валентин Юдашкин.

«Отбросив страх и скинув маски, нам встреча показалась сказкой», — подписала фото с модельером Пугачева.

На снимке звезды выглядят заметно посвежевшими и даже помолодевшими. Для встречи с любимым другом Алла Пугачева выбрала наряд в черно-белых тонах. Поклонники исполнительницы с восторгом отреагировали на ее образ и заметили, что примадонна выглядит шикарно.

«Аллочка — самая шикарная женщина! Любви огромной, дорогая!» — написала с восторгом olga__shvidka.

«Алла просто изумительно красива!» — написала lzonina. «Красивая! Берегите себя», — добавила maxalla_around. «Один моложе другого», — заметил setskov. «Это прекрасно! Значит, надо чаще встречаться», — восхитилась viktoriia.4318. «Какой добрый Юдашкин. Видно по глазам», — заметил natali_music_shtykovo.

Однако некоторые пользователи Сети были шокированы видом Пугачевой и Юдашкина. Они заметили, что и у одной, и у второго на голове парики.

«Валентин в парике», — заметила i.zavalikhina. «Боже мой, откуда вы вылезли? Ваши парики на что похожи?» — с возмущением написал другой пользователь Сети.

Пугачева ранее поделилась с поклонниками трогательным видео со своей дочерью Лизой. Девочка находится на цветочной поляне, любуется ромашками и греется на солнышке. Певица подписала видео словами из одного своих хитов «за это можно все отдать» и добавила, что именно «так выглядит счастье».