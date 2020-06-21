Президент Египта заявил о повышении боевой готовности на границе с Ливией

Каир, 21 июня. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу заявил о необходимости повышения боевой готовности из-за беспорядков в регионе. Об этом сообщает Telegram-канал ajMubasher.

В своем заявлении египетский лидер выразил заинтересованность в поддержке всеобъемлющих усилий по урегулированию кризиса в Ливии. Он отметил, что Египет требует прекращения иностранного вмешательства в ливийские дела.

«На наших границах устанавливаются прямые угрозы, что требует солидарности и сотрудничества. Любое прямое вмешательство Египта в Ливию теперь имеет международную легитимность. Любая египетская интервенция в Ливию будет направлена на охрану границ, прекращение огня и на то, чтобы прекратить кровопролитие ливийского народа», — сказал ас-Сиси.

Президент Египта отметил, что все вооруженные бандформирования в Ливии должны быть расформированы, а силы других государств должны быть выведены из региона, так как внешние силы «поддерживают террористические группировки и подпитывают очаги терроризма в стране».

По словам ас-Сиси, Египет ведет переговоры с другими государствами о ситуации в Ливии и прикладывает все усилия, чтобы положить конец вмешательству других стран во внутренний конфликт. Президент отметил заинтересованность египетской стороны в суверенитете и территориальной целостности Ливии и заявил о стремлении достичь всеобъемлющего урегулирования в этой стране.