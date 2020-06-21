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Взрыв прогремел в девятиэтажном доме в Киеве

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Взрыв прогремел в девятиэтажном доме в Киеве

Киев, 21 июня. Взрыв газа прогремел в девятиэтажном доме в Дарницком районе Киева. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По имеющейся информации, чрезвычайное происшествие случилось в одном из жилых домов на улице Григоренко. В результате взрыва пострадали перекрытия четырех этажей.  

Для ликвидации последствий были привлечены 46 спасателей и девять единиц спецтехники. Информация о количестве пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.

На странице «Киев оперативный» в социальной сети Facebook была опубликована видеозапись, на которой видно, что взрывом повреждены как минимум несколько квартир.

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Источник: «Интерфакс-Украина»
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