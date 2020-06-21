Затмение, солнцестояние и Федор Летний: как наблюдать, что можно и нельзя делать 21 июня

Три важных события приходятся на 21 июня 2020 года: летнее солнцестояние, кольцевое солнечное затмение и День Феодора Стратилата (Летнего), чрезвычайно почитаемого на Руси.

Подробнее о приметах и обычаях, связанных с летним солнцестоянием (солнцеворотом), читайте в материале Федерального агентства новостей. Также ФАН подробно рассказывает о солнечном затмение 21 июня 2020 года: во сколько начинается и заканчивается, где видно, а также влияние этого астрономического явления на людей и ритуалы на удачу, согласно приметам и советам астрологов.

Кольцевое затмение 21 июня

Пик крайне редкого кольцеобразного, или кольцевого, солнечного затмения пришелся на 9.40 по московскому времени. Полная фаза заняла примерно 38 секунд.

Редкое явление, когда наблюдатели видят огненное кольцо с черной серединой, было доступно в Азии и Африке, на юго-востоке Европы, в Индонезии, на севере Австралии, в северной части Индийского и в западной части Тихого океана.

Видели затемнение и в России: в Южном и Северо-Кавказском округах, на юге Западной Сибири и в Приморском крае. Также затмение видели в Смоленской области, вдоль границы Московской и Тверской областей, в Ярославской, Костромской и Кировской областях, в Коми. По Сибири оно прошло вдоль Северного полярного круга чуть южнее Якутска и было видно в Охотском море.

Миллионы людей наблюдают это редкое явление через онлайн-трансляции.

Что советуют астрологи

Астрологи утверждают, что солнечное затмение, которое совпадает с летним солнцестоянием, имеет уникальную энергетику. Энергия Солнца, «подкрепленная», Луной, поможет как бы перезапустить все процессы, чтобы в полном смысле начать жизнь с чистого листа. В этот день можно загадать желание, и тех, кому повезет, ждут позитивные изменения на любовном, семейном, финансовом, деловом и других «фронтах».

Астрологи советуют контролировать в этот день свои мысли, избегать негатива и по возможности провести время на природе, не злоупотребляя пребыванием на солнце, которое в этот день чрезвычайно активно. Такие же рекомендации дают врачи.

День Феодора Стратилата: что можно и нельзя делать

День перенесения мощей святого Феодора Стратилата Русская православная церковь отмечает 21 июня. Согласно народному календарю, день носит название Федор Летний и Федор Колодезник.

Святой Феодор жил и погиб за веру в III–IV веках. Он был очень талантлив, а также имел чрезвычайно эффектную внешность, и его проповеди христианского учения имели большую популярность. За это он был арестован в Ираклии в 319 году. Феодора жестоко пытали, а затем казнили отсечением головы.

В народе Федора Летнего очень чтили за то, что он «угождал Богу», а также в связи с тем, что это время полного расцвета природных сил. На Федора Летнего было принято утром пробовать на вкус росу с трав и листьев, это считалось лечебным снадобьем. Девушки умывались утренней росой, чтобы сохранить молодость и красоту, а также привлечь женихов.

Также в это время на Руси начинали копать новые колодцы, подновлять и чистить старые, поэтому Феодора также называли Колодезник.

Поскольку это время Петровского поста, под запретом мясные и молочные продукты, а также яйца. Праздник приходится на воскресенье, поэтому можно есть рыбу, горячую постную пищу с растительным маслом, взрослым дозволяется немного вина.

Запрещены пьянство, разгул, шумные посиделки, также под запретом ссоры, скандалы, злые мысли и неблаговидные поступки.