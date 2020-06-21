В России за сутки выявили 7728 новых случаев коронавируса

Москва, 21 июня. Более семи тысяч новых случаев COVID-19 выявлено на территории России за последние сутки. Число выздоровевших за сутки возросло на 5119, умерших — 109.

«За последние сутки в России выявлено 7728 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 2335 случаев (30,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни», — говорится в заявлении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно данным оперативного штаба, всего в России зарегистрировано 584 680 случаев заражения коронавирусом.

Растет также число выздоровевших пациентов — по последним данным, в России пневмонию, вызванную новым типом коронавируса, победили 339 711 человек.

За сутки от инфекции скончались 109 человек. За весь период пандемии число летальных исходов достигло отметки в 8111.

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется. Регионы поэтапно снимают ограничительные меры, введенные из-за пандемии. Однако врачи призывают россиян не спешить отказываться от средств индивидуальной защиты и призывают придерживаться мер безопасности, напомнила Deita.ru.

В России уже начали проводить испытания вакцины от коронавируса на добровольцах, указал Infox.ru. Один из участников исследования поделился впечатлениями от эксперимента — по его словам, «все отлично, обычный укол, ни боли, ничего не чувствую».