В Палате представителей Ливии отметили миротворческие инициативы России

Тобрук, 21 июня. Москва поддерживает «Каирскую декларацию» и прилагает достаточно много усилий для возобновления мирных политических процессов по урегулированию ливийского кризиса. Об этом накануне рассказал второй заместитель председателя Палаты представителей Ливии Ахмад Хума в ходе беседы с председателем ливийского парламента Агилой Салехом.

Хума кратко изложил результаты своей недавней поездки в Российскую Федерацию, где он провел ряд встреч с российскими официальными лицами. Член ливийского парламента отметил, что Россия по-прежнему надеется на прекращение кровопролития в североафриканской стране и возобновление диалога, направленного на поиск компромисса. При этом российская сторона продолжает рассчитывать, что эти процессы будут протекать в соответствии с итогами берлинской международной конференции, прошедшей в конце января текущего года.

Помимо прочего, Агила Салех обсудил со своим заместителем многие другие важные вопросы и события, относящиеся как к внутренней повестке, так и к международной. Также представители ливийского парламента коснулись механизмов работы Палаты представителей в предстоящий период.

Напомним, в минувшую пятницу Ахмад Хума в телефонном разговоре с послом Германии в Ливии Оливером Овцой обсудил вопросы возвращения за стол переговоров для урегулирования внутриливийского кризиса. Они положительно высказались о предложенной Египтом инициативе, поддержанной рядом ведущих мировых держав.