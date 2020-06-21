Соседка замурованного в бетон ребенка прокомментировала трагедию в Астраханской области

Астрахань, 21 июня. Соседка подозреваемой в убийстве собственного сына женщины из Астрахани прокомментировала произошедшую трагедию. Тело 12-летнего ребенка после нескольких месяцев поисков нашли замурованным в бетон.

Правоохранители задержали мать ребенка по подозрению в убийстве. 92-летняя соседка женщины не может поверить в случившееся, передает Пятый канал.

«Собственного сына — разве так можно? Я проработала 15 лет в детском саду, я с отпуска, бывало, выхожу и плачу: скучаю по этим чужим деткам», — поделилась она.

Напомним, что семейная пара обратилась в полицию с заявлением о пропаже их сына. Они сообщили правоохранителям, что ребенок ушел из дома в школу и не вернулся. По версии следствия, ребенок вернулся домой утром следующего дня, однако в ходе ссоры мать ударила его гантелей по голове, мальчик скончался на месте. Позже тело ребенка было найдено в подвале дома его старшего брата, останки были залиты бетоном.