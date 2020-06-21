Миро назвала вдову Хворостовского «бабушкой, которая ищет полового партнера»

Лондон, 21 июня. Блогер Лена Миро жестко высказалась в адрес вдовы оперного певца Дмитрия Хворостовского. Автора поста «зацепило» высказывание Флоранс Илли о том, что она ищет себе кого-то для отношений, потому что так завещал муж в последние дни жизни.

Миро искренне не понимает, зачем вдовам в возрасте за 40 с кем-то знакомиться.

Намекая на то, что Флоранс Илли в этом году исполнится 50 лет, блогер подчеркивает, что в таком возрасте с физиологической точки зрения вдова уже не может считаться женщиной, нет смысла искать полового партнера.

«Женщина — это та, кто может родить. Те, кто уже не может — бабушки, которым нет дела до секса», — вынесла в ЖЖ вердикт блогер.

Миро особо подчеркивает, что абсурдно в таком возрасте, как вдова тенора, заявлять о том, что она ищет с кем познакомиться, потому что так хотел ее покойный супруг.

Напомним, что ранее от блогера «досталось» возлюбленной рэпера Тимати. По мнению Миро, Анастасия Решетова создана для того, чтобы терпеть измены, которых стоит и дальше ожидать от партнера. Блогер также высказала свое отношение к мужским изменам.