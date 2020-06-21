Адвокат ответил на сообщения о «суицидальных мыслях» Ефремова после смертельного ДТП

Москва, 21 июня. Адвокат артиста театра и кино Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал сообщения, что его подзащитный якобы пытался покончить с собой.

Пашаев в ответ на информацию о «суицидальных мыслях» актера заметил, что он психически очень уравновешенный человек.

«Но у него же трое несовершеннолетних детей, старшая из дочерей получает платное образование. Конечно же, он не предпринимал попыток наложить на себя руки», — сказал адвокат.

Он также выразил негодование по поводу того, как «журналистам приходят такие мысли в голову». По словам Эльмана Пашаева, супруга и дети актера читают эти материалы. Защитник Ефремова добавил, что артист готов нести ответственность за устроенное им смертельное ДТП.

Ефремов устроил смертельную аварию в Москве. Он сел за руль авто в состоянии алкогольного опьянения и влетел в грузовик, водитель которого получил смертельные травмы и скончался в больнице. В крови артиста, по данным медицинской экспертизы, были следы не только алкоголя, но и наркотиков, пишет «Ридус». В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы, напоминает «Мир 24».

Эльман Пашаев ранее рассказал, пытается ли его подзащитный добиться разрешения съездить на Троекуровское кладбище, где похоронена его мать Алла Покровская. 25 июня исполнится ровно год с момента ее смерти. Адвокат заметил, что Михаил Ефремов делать этого не будет, так как он «очень законопослушный человек», который «с утра до вечера находится под контролем сотрудников ФСИН».

Многие эксперты возмущены поведение заслуженного артиста России и требует справедливого наказания. Публицист, телеведущий и режиссер Евгений Понасенков считает, что Ефремова нужно посадить в тюрьму. По словам Понасенкова, актера театра и кино неоднократно прощались пьяная езда за рулем и другое вызывающее поведение, в результате чего он уверился в собственной безнаказанности.