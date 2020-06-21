Аналитики из Китая уверены в жестком ответе России на агрессию США в Арктике

Вашингтон, 21 июня. Маневры России в Арктике существенно осложнили жизнь Соединенным Штатам. Китайские аналитики отмечают, что в борьбе за контроль над Севером Вашингтон уступает Москве, пишет «ПолитРоссия».

Стоит отметить, что эксперты из КНР учитывали в своих выводах исследования проблем мира Стокгольмского института. По прогнозам шведских специалистов, геополитическая борьба за Арктику будет усиливаться, и активными игроками на арене будут США и Россия. Шансы на успех у Вашингтона оцениваются как «призрачные». Шведские специалисты обращают внимание на отставание американцев, ведь Россия не только активно наращивает оборонный потенциал в Арктике, но и занимается экономическим развитием северных территорий.

Одну из предпринимаемых американцами мер для наращивания своего потенциала в Арктике военные аналитики КНР считают неэффективной.

«США рассматривают возможность размещения ракетного вооружения в арктическом регионе, чтобы хоть как-то сократить свое отставание от России», — сделали вывод эксперты из Китая.

Однако американские ракеты не дадут Штатам реального преимущества. Аналитики из Китая объясняют это тем, что РФ разворачивает мощную систему противоракетной обороны в северных регионах, занимается модернизацией аэропортов, чтобы они могли быть использованы для стратегических бомбардировщиков и истребителей. Не стоит забывать Штатам, что на севере России есть несколько баз атомных подлодок.

Китайские эксперты утверждают, что в случае агрессии Россия ответит так жестко, что США будут еще долго оправляться от последствий.

Аналитики напоминают, что таяние арктических льдов создает новые возможности для судоходства. Контроль над Северным морским путем является чрезвычайно выгодным делом с точки зрения экономики. Логично, что проходящий мимо российских берегов Севморпуть находится под пристальным вниманием Москвы. Китайские эксперты не сомневаются, что если Вашингтон посмеет блокировать движение торговых судов по данному направлению, то потерпит жесткое поражение.