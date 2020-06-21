Пять врачей получили звание Героя Труда за борьбу с коронавирусом

Москва, 21 июня. Звание Героя Труда за борьбу с коронавирусом присвоено пяти врачам, в том числе главному врачу больницы в Коммунарке Денису Проценко. Об этом сообщили в Кремле.

Работников медицинских и научных учреждений наградили за большой вклад в борьбу с COVID-19 и самоотверженный труд во время исполнения профессионального долга орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Звание Героя Труда получили главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач Городской Покровской больницы Санкт-Петербурга Марина Бахолдина, главврач московской ГКБ №52 Марьяна Лысенко, врач «Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Ирина Коваль, главврач нижегородской ГКБ №29 Юлия Гаревская.

Владимир Путин 20 июня провел встречу с медработниками в формате видеоконференции. Он поблагодарил медработников за самоотверженное исполнение своего профессионального долга и сообщил об учреждении двух новых государственных наград за выдающиеся заслуги для работников здравоохранения — ордена Пирогова и медали Луки Крымского.