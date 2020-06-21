Путин подписал указ о награждении медработников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского

Москва, 21 июня. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства в воскресенье подписал указ о награждении государственными наградами. Согласно указу, несколько сотен врачей из разных уголков России получат ордена Пирогова и медали Луки Крымского.

«Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского», — говорится в сообщении на сайте президента РФ.

Напомним, в минувшую пятницу глава российского государства утвердил орден Пирогова и медаль Луки Крымского. В документе рассказано, кто может быть удостоен награды и за какие заслуги.