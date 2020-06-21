В ПФР назвали категорию россиян, которым повысят пенсию до 16 тысяч рублей

Москва, 21 июня. Пенсионный фонд России сообщил о повышении размера пенсий для лиц, достигших 80 лет.

В ПФР уточнили, что одним из оснований для перерасчета фиксированной выплаты, которая входит в страховую пенсию по старости, является солидный возраст. В целом размер фиксированной выплаты составляет более пяти тысяч рублей.

Когда пенсионеру исполняется 80 лет, размер его выплаты удваивается. Прибавку пожилые россияне смогут получить уже с 1 июля, при этом никуда обращаться за перерасчетом не нужно.

При этом в некоторых субъектах России есть региональный коэффициент, за счет которого выплата становится еще выше. Например, в Сахалинской области пенсионеры, проживающие в центральных и южных районах, будут получать после 80 лет выплату в повышенном до 15 921 рубля размере. Пожилые граждане, живущие в Охинском и Ногликском районах, — 18 196 рублей. Живущие на Курильских островах пенсионеры получат выплату в размере 22 тысяч рублей.

«Перерасчет фиксированной выплаты страховой пенсии по старости в сторону увеличения осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступил день достижения пенсионером 80 лет, с доплатой с даты рождения», — говорится в заявлении ПФР.

Ранее стало известно, что военнослужащим и бывшим сотрудникам правоохранительных ведомств увеличат размер пенсии. Индексацию в 3% получат более 2,6 млн человек, выплаты начнут производить с 1 октября.