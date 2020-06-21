Светлаков уехал отдыхать на Алтай и занялся теннисом

Горно-Алтайск, 21 июня. Актер, бывший игрок КВН Сергей Светлаков отправился в Республику Алтай на отдых. Он остановился в отеле в городе Горно-Алтайск.

Теннисист Евгений Кузнецов, который является тренером на базе отдыха, опубликовал в Instagram фотографию с актером. Они оба стоят в спортзале, в руках у Светлакова мяч для игры в теннис. Фото могло быть сделано в одном из пятизвездочных комплексов.

«Любой турнир забрать готовы Кузнецов со Светлаковым…», — написал тренер по теннису.

Напомним, что пару месяцев назад комедийный актер рассказал об изменениях в его жизни в связи с пандемией коронавируса. Светлаков подчеркнул, что для всего человечества произошли изменения.

Актер считает, что во время пандемии у людей появились новые привычки. В период самоизоляции общение между людьми в основном осуществляется через видеозвонки. Собеседники перестали прерывать друг друга, давая возможность договорить.

Несмотря на сложности, комик уверен, что со всеми трудностями удастся справиться.