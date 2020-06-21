Харламов в женском образе до слез рассмешил фанатов

Москва, 21 июня. Резидент Comedy Club Гарик Харламов рассмешил фанатов новым снимком, на котором предстал в женском образе. Пост юморист опубликовал в своем профиле в соцсети Instagram.

Некоторые звезды сейчас подключились к новому челленджу: с помощью специальной программы меняют свой пол и внешность. Харламов решил быть в тренде и взял снимок, сделанный во время съемок Comedy Club, и «превратил» себя в женщину.

«1. Гарик «Бульдог» Харламов. 2. Галя «Бульдог» Харламова (хотя очень похожа на мою сестру Катю!» — написал под постом юморист.

Фанаты с восторгом оценили женский образ Харламова и признались, что смеялись до слез. Некоторые даже нашли сходство со знаменитостями мирового уровня.

«На Селену Гомез похож», — написал пользователь под ником shakhriiorkhuda. «Галя «Бульдог» Харламова — огнище», — добавила elen.magdalen. «Я продавщицу на рынке такую видел», — отметил kote_tresh. «Почему-то Галя намного красивее Гарика», — иронично написал _tashmatov_ruslan_.

Известная российская актриса Кристина Асмус ранее рассказала, как познакомилась со своим мужем Гариком Харламовым. Пара встретилась на фестивале «Большая разница», который проходил в Одессе. Асмус сразу не узнала комика, а Гарик же актрису знал по сериалу «Интерны», где девушка сыграла Варю Черноус.

Напомним, актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов приобрели шикарный четырехэтажный особняк на Рублевке. По словам актрисы, после покупки они долго не могли въехать в новый дом, поскольку на ремонт потребовалось немало времени. Так получилось, что новоселье совпало с введением режима самоизоляции.