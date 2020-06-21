Рената Литвинова поделилась секретом «вечной молодости»

Москва, 21 июня. Популярная актриса и режиссер Рената Литвинова впервые поделилась с поклонниками в Instagram секретом «вечной молодости».

Многие неоднократно отмечали, что звезда театра и кино прекрасно выглядит в свои 53 года. Актриса долго держала в секрете, что помогает ей выглядеть молодо, но на днях прервала молчание, опубликовав в профиле видео из криосауны.

На кадрах звезда в маске и меховой шапке стоит в специальном аппарате. По ее словам, температура достигает минус 140 градусов по Цельсию.

«Мое первое (уже теперь не секретное) правило красоты и «вечной молодости» — криосауна -140 по Цельсию. Всего две минуты, и ваш иммунитет не поддастся никаким вирусам (я лично перестала болеть, хотя везде «лазаю по природе»)», — написала режиссер.

Поклонники мгновенно завалили актрису комментариями по поводу криосауны, у звезды также поинтересовались, как долго она экспериментирует с этим. Литвинова скрывать эту информацию не стала, сказав, что ходит на процедуры на протяжении двух лет.

«Я давно знал, что вас обдувает северным ветром», — написал malah_61, вспомнив спектакль режиссера в МХТ «Северный ветер».

Пользователи также сравнили теледиву со сказочными персонажами.

«Классно! Вы смотритесь как Снежная королева», — написала oxanarazouvaeva.