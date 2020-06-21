Волков проиграл Блейдсу на турнире UFC в Лас-Вегасе

Москва, 21 июня. Российский боец смешанного стиля Александр Волков уступил американцу Кертису Блейдсу в главном поединке турнира UFC в Лас-Вегасе.

Бой проходил на арене Apex в ночь на 21 июня по московскому времени. Основной поединок вечера продлился пять раундов, по итогам которых победа единогласным решением судей была присуждена Блейдсу.

Американец занимает третье место в рейтинге тяжелого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата. На его счету 14 побед, включая бой с Волковым, и два поражения. Кроме того, один бой американца признан несостоявшимся.

Поражение в Лас-Вегасе стало восьмым в карьере российского спортсмена, в его активе осталась 31 победа. Россиян находится на седьмой позиции рейтинга в тяжелой весовой категории.

Менеджер российского спортсмена Иван Банников заявил, что разработанный тренерским штабом план на победу над американцем практически сработал. Он отметил, что доминирование Блейдса в первых двух раундах было ожидаемым.

«Надеялись, что в четвертом-пятом раундах получится его добить. Но, к сожалению, были ошибки», — рассказал Банникова.

Он отметил, что Волкову теперь придется пережить критические отзывы.