Ефремов отказался ехать на могилу к матери

Москва, 21 июня. Адвокат артиста театра и кино Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, пытается ли его подзащитный добиться разрешения съездить на Троекуровское кладбище, где похоронена его мать Алла Покровская. 25 июня исполнится ровно год с момента ее кончины.

Эльман Пашаев пояснил, что Михаил Ефремов делать этого не будет. Он назвал артиста «очень законопослушным человеком», который «с утра до вечера находится под контролем сотрудников ФСИН».

«Я хотел добиться того, чтобы Михаил хотя бы на час смог съездить на могилу матери, потому что он ее очень любит. Но Ефремов сам сказал: «Я буду мучиться дома!» Закон он нарушать не хочет», — сказал адвокат.

Он добавил, что сейчас об актере пишут как о «злостном нарушителе» и «хроническом алкоголике», однако «он ни разу не был привлечен к ответственности». По словам Эльмана Пашаева, недавно у его подзащитного был очередной шестичасовой допрос.

«Да, он выпивал на мероприятиях, по праздникам, но хронического заболевания у него нет. После трагедии он вообще не пьет. Вокруг многих актеров ходят сплетни на эту тему, но не все они правдивы», — отметил Пашаев.

Ранее Пашаев рассказал, что по вине пьяного водителя погибла вся его семья. Адвокат актера признался, что в 1987 году из-за водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, погибла вся его семья — мать, отец и два брата. Тогда будущему юристу было всего 15 лет.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, Михаил Ефремов 8 июня устроил смертельную аварию в Москве. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, водитель которого скончался в больнице, напоминает телеканал «360». В отношении артиста было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал попытки некоторых артистов защитить Ефремова. По его словам, люди, оправдывающие поступок актера стремятся вернуться в Средневековье. Телеведущий отметил, что после высказываний знаменитостей в поддержку Ефремова впору отменить некоторые статьи уголовного кодекса, разрешив элите совершать преступления.